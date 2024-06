Orçamento prevê redução de 165 milhões em impostos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 12 de Junho, dá conta que o Programa do XV Governo Regional da Madeira, que será entregue sexta-feira e votado na próxima semana, inclui a diminuição das taxas de IRS, IRC, IVA, entre outras medidas de alívio fiscal para implementar já este ano.

Revelamos que o Chega ameaça chumbar o documento e coloca a pressão no JPP.

Autarca acusado de homicídio por negligência

Fique a saber que, além do presidente da Câmara Municipal da Calheta, também foram pronunciados pelo Ministério Público os donos dos edifícios do restaurante atingido pela derrocada que matou uma jovem, em Fevereiro de 2019. O autarca Carlos Teles vai pedir a abertura da instrução.

Decisivo, mas “pouco valorizado”

Na grande entrevista de hoje damos ‘voz’ a Carlos Daniel, o herói da subida do Nacional à I Liga.

Descubra que o Tribunal Arbitral do Desporto dá razão aos alvi-negros no caso Leixões. “Não há hipótese nenhuma do Nacional não ser campeão depois da decisão”, reage Rui Alves P.

Ainda no Desporto destaque para a seleção: Portugal afina estatuto no último teste com bis de Ronaldo

Eric Clapton compra casa no Bom Sucesso

Damos também a saber que a “moradia de 506 m2 e vista sobre a baía terá custado 1,5 milhões”.

Notícia ainda para: Funchal é líder nos arrendamentos expresso.

