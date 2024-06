SANAS resgata duas pessoas arrastadas para o mar no Seixal

No início da tarde deste sábado, 1 de Junho, a embarcação afeta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz foi activada para proceder ao resgate de dois indivíduos que se encontravam na zona das piscinas naturais do Seixal.

Um homem de 34 anos e uma mulher de 30 anos, de nacionalidade estrangeira, foram surpreendidos por uma onda e arrastados para o mar. "Um popular, que presenciou a situação, atirou duas boias para fornecer flutuabilidade", dá conta o SANAS Madeira, numa publicação nas redes sociais.

"Foram recolhidos, visivelmente abalados, pela embarcação salva-vidas e transportados até ao cais do Seixal onde aguardavam duas ambulâncias para transportá-los até unidade de saúde", conclui.