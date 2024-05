SANAS realiza treino na praia dos Reis Magos

A Praia dos Reis Magos, no Caniço, foi esta manhã a praia com mais nadadores-salvadores por metro quadrado do país, informou o SANAS Madeira. Isto porque contou com a presença de vários profissionais que vão estar nas diversas praias à responsabilidade do SANAS Madeira durante a época balnear. Uma situação que despertou a atenção de quem escolheu este local para ir a banhos este domingo.

“Contando com a presença do nadador-salvador coordenador e de elementos diferenciados no que diz respeito à emergência pré-hospitalar a sessão de treino focou-se no conhecimento do diverso equipamento que estará ao seu dispor durante os meses de Verão e na ‘areia grossa’ das nossas praias, uma característica que requer especial cuidado e habituação”, informou.