SANAS presta assistência a veleiro que estava à deriva há dois dias

O SANAS Madeira prestou assistência a um veleiro, ontem à noite, que se encontrava à deriva há dois dias.

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz auxiliou o veleiro, com apenas um tripulante, que se debatia há 2 dias com problemas de motor, ficando várias horas à deriva devido ao pouco vento que se fez sentir.

Durante a tarde conseguiu aproximar-se de terra e entrou em contacto com a Marina do Funchal que por sua vez lançou o alerta. "Sem AIS e apenas com comunicação rádio, o SANAS103 efectuou uma busca rápida a sul do Funchal e viria a deparar-se com o veleiro a cerca 300 metros da entrada do porto e a derivar em direção a oeste", dá conta o SANAS num comunicado.

Aferido o estado de saúde do tripulante de nacionalidade norieguesa, foi realizado o reboque até à Marina do Funchal.