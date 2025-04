Enchente na Ilha para a festa ‘com sabor a limão’

Com sol e temperatura amena na costa norte da Madeira, a tarde de hoje é de festa no centro da ‘isolada’ freguesia da Ilha, com a realização da 23ª edição da Exposição Regional do Limão.

Em modo de arraial, a ‘Festa do Limão’ conta este ano com mais de 700 produtores expositores, mais de meia centena de produtores da Freguesia da Ilha, onde a área de limoeiros corresponde a mais de 25% da área total da Região.

Além de muitos limões expostos e para venda, o evento conta com muita animação – a esta hora actua Miro Freitas – e uma autêntica romaria de visitantes, muitos dos quais chegaram à freguesia do Município de Santana em excursão. A estimativa aponta para mais de três dezenas de autocarros, numa operação coordenada pela polícia, face à limitação de locais para parquear tantos veículos.