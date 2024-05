68 mil euros atribuídos ao SANAS Madeira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, renovou esta sexta-feira o apoio ao SANAS Madeira - Associação Madeirense para Socorro no Mar, para viabilizar o funcionamento da Rede de Estações de Salvamento Costeiro, no ano de 2024, garantindo a sua operacionalidade e o cumprimento dos objectivos que lhe estão consignados, enquanto elemento do dispositivo de resposta operacional, no âmbito do sistema de protecção civil da Região Autónoma da Madeira. Ao abrigo do contrato programa será atribuída uma comparticipação financeira no valor de 68 mil euros.

Pedro Ramos aproveitou a oportunidade para sublinhar e agradecer toda a colaboração e intervenção do SANAS nas várias situações, acrescentando que o apoio do Governo Regional a esta entidade ascende a 600 mil euros: "Um apoio que vai continuar para obtermos as melhores conquistas no socorro na área marítima", disse o secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

O governante, dirigindo-se a Frederico Resende, presidente do SANAS Madeira e a Ana Sousa, vogal da direcção, elogiou a estratégia que tem vindo a ser adoptada, nomeadamente a participação assídua nas várias formações e treinos que têm vindo a acontecer e a inclusão de profissionais da área da saúde na tribulação, considerando importante para a “melhoria do socorro prestado”.

O contrato programa produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora até ao dia 31 de Dezembro de 2024.