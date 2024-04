CDU dá exemplo de falhanço nas políticas sociais

A CDU acusou hoje o Governo Regional de falhar na área social, sendo disso exemplo os problemas que se verificam na área da habitação.

“A família de Catarina Mendes está com dois filhos menores há mais de dois meses, sem abrigo e empurrada de um lado par ao outro, ora na pousada da Juventude do Estreito da Calheta, ora na pousada da Juventude no Funchal; ora numa residencial, ora num quarto improvisado”, aponta o partido, em nota à imprensa, dizendo que este é apenas um dos casos que mostram a falta de resposta das entidades regionais.

Explica a CDU que esta família perdeu a habitação em virtude de uma acção de despejo, e, porque ficam saltitando de um lado para o outro a mando dos serviços públicos, também perderam os postos de trabalho. “É inaceitável que uma família em emergência habitacional fique votada ao abandono, sem o acompanhamento social necessário. E tal como esta família, outras seis famílias estão nesta rotação precária instável, que lhes impede de ter uma vida digna”, constata.

A CDU considera assim que fica evidenciado, uma vez mais, o fracasso das políticas sociais do Governo PSD/CDS, e atendendo à gravidade destas situações a CDU reivindica pela urgência de uma outra política de desenvolvimento humano e social para a Região Autónoma da Madeira.