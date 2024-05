Socialistas reafirmam compromisso da vinculação de professores com três anos de serviço

O PS voltou, hoje, a reafirmar o seu compromisso para com a Educação, ao garantir que, se for eleito governo, haverá uma vinculação de todos os professores com três anos de serviço, dando assim, condições de estabilidade aos profissionais desta classe. A candidatura socialista às eleições regionais deste mês reuniu-se com a secção regional da Associação Nacional de Professores, a pedido deste organismo.

A reunião serviu para abordar aquelas que são as principais preocupações relacionadas com o sistema de ensino e com a classe docente em particular, bem como as soluções preconizadas pelo partido.

Rui Caetano frisou que serão eliminadas definitivamente as quotas para aceder aos 5.º e 7.º escalões da carreira, uma uma das grandes preocupações dos professores.

Na reunião, foram igualmente debatidas as problemáticas relacionadas com o desgaste e com o envelhecimento da classe docente, "em consequência das quais já se observa a falta de professores em várias disciplinas em algumas escolas da Região". Uma situação que, sublinhou Rui Caetano, "terá de ser olhada atentamente, bem como a necessidade de repensar a avaliação dos professores e reduzir a burocracia no trabalho docente".

“Os professores são elementos fundamentais para a garantia da Educação de excelência que queremos para a nossa Região e, como tal, devem ver devidamente reconhecida e valorizada sua missão”, disse o candidato socialista.