Cimeira Atlântica’24 é apresentada hoje

A apresentação oficial do ‘Mesclarte´24 - Cimeira Atlântica das Industrias Criativas 2024’ realiza-se pelas 11 horas desta terça-feira, dia 7 de Maio, na Loja do Artesanato da Madeira do IVBAM - Instituto Do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, sita ao número 152 da Rua dos Rua dos Ferreiros, no Funchal.

A Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas – hoje também denominada de ‘Mesclarte’ – é um evento organizado pela Associação das Indústrias Criativas (AIC), que conta com o patrocínio do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal e tem o DIÁRIO e a TSF-M como ‘media partner’ oficiais.

Na apresentação marcarão presença o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e o director do DIÁRIO de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira.

A protecção do património e identidade cultural, promovendo a criatividade, é o mote da Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas de 2024, que marca os 10 anos da primeira edição em 2014.

A Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas - Mesclarte’24 realiza-se no Funchal em data e local que deverão ser hoje revelados.

Para já, em termos institucionais, estão garantidas as presenças do ministro da Cultura e Indústrias Criativas e ministro do Mar de Cabo Verde, Abraão Vicente, de Eduardo Jesus e de Carlos Soares Lopes.

Foram também anunciados os primeiros oradores das ‘talks’ para debater o tema ‘Reinventar a Tradição’, nomeadamente: Júlio Pereira, Márcio Nóbrega, Bruno Santos e Lumi Lapin.

Está igualmente previsto no programa um evento com o criador da marca Uau Cacau, Tony Fernandes, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

A Comissão Organizadora da Cimeira Atlântica’24 decidiu ainda homenagear publicamente a antiga directora regional de Cultura Teresa Brazão (2017-2023), “pela dedicação à Cultura e Indústrias Criativas Atlântica”, bem como “pelo empoderamento e apoio dado à Associação das Indústrias Criativas” para a concretização deste evento anual.

A imagem oficial do evento é da autoria dos artistas madeirenses DDiarte.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Comissão Permanente.

10h00 O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia de assinatura do Memorando entre a Zona Militar da Madeira e o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, nas instalações do RG3 (Edifício do Comando).

11h30 Conferência de imprensa de apresentação do Orçamento Participativo do Funchal 2024-2025, com a presença de Cristina Pedra, no Salão Nobre da CMF.

17h30 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na reunião da Associação Portuguesa de Gestão em Saúde – APEGSAUDE – e que tem como tema central ‘Iliteracia em Saúde’, que se realiza no Centro Cultural e Investigação do Funchal – CCIF.

“A Associação define-se como um espaço aberto ao diálogo entre as Ciências da Vida, a Gestão das Instituições e a Sociedade e procura integrar as mais diversas e multidisciplinares visões de profissionais, académicos, gestores públicos, empresários, jornalistas, políticos e líderes de opinião. É um espaço que se situa para além das fronteiras ‘político partidárias’ e que apenas pretende aproximar todos os protagonistas comprometidos em melhorar o perfil da saúde do nosso País e identificar o que pode ter impacto, a curto e médio prazo, nas opções que podem condicionar o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento social e económico da Região”, refere a nota de enquadramento do evento emitida pela APEGSAUDE.

POLÍTICA

12h30 A candidatura da CDU às próximas Eleições Regionais realiza uma iniciativa de contacto com os trabalhadores, junto às instalações da Empresa Horários do Funchal, nos Viveiros.

14h30 O PAN Madeira irá tentar efectuar uma visita ao Canil do Vasco Gil - Funchal, a fim de alertar para os problemas da causa animal e divulgar as suas medidas nessa área.

15h00 Conferência de imprensa de encerramento das Jornadas Parlamentares do BE, com apresentação de iniciativas, pelo líder parlamentar do partido, no Funchal.

15h30 PTP promove iniciativa política, no âmbito da campanha para as Regionais 2024, junt à Ribeira dos Socorridos, no Funchal.

16h30 A candidatura do PSD/Madeira às próximas Eleições Legislativas Regionais do dia 26 de Maio promove uma iniciativa política, no Sítio dos Salões, nos Canhas, junto ao cruzamento ER 209/222, na qual estará presente o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.

CULTURA

17h00 Apresentação da XVII edição do Mercado Quinhentista de Machico, que terá lugar no Pico do Facho. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente.

O Mercado Quinhentista realizar-se-á de 7 a 9 de Junho, sob a ‘Machiquo, Chão de Fogo’. Esta edição conta com aproximadamente 50 grupos regionais, nacionais e internacionais, somando quase 700 artistas.

17h30 Primeira sessão da oficina prática de escrita criativa e poesia experimental intitulada ‘Bichos (não) são Monstros’, na Galeria Tratuário, no Funchal. A segunda sessão realiza-se a 14 de Maio.

Esta oficina parte da série ‘Os Monstros’, de António Aragão, exposição patente na galeria até 24 de Maio.

Orientada por Maria Fernandes, gestora de projectos da Apca Madeira, ambas as sessões são gratuitas, mas limitadas a 15 participantes, maiores de 16 anos.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Maio, Dia Mundial da Asma:

1342 - Clemente VI, protetor da Universidade de Lisboa, é investido Papa.

1800 - O superintendente-geral dos Correios de Portugal José Diogo de Mascarenhas reforma os serviços e cria a função de carteiro.

1821 - A Companhia Britânica das Áfricas é dissolvida. O Governo inglês assume o controlo da Gâmbia, Serra Leoa e Costa do Ouro, da África Ocidental britânica.

1832 - Independência da Grécia sob proteção do Reino Unido, França e Rússia.

1833 - Nasce o compositor e pianista alemão Johannes Brahms, em Hamburgo.

1834 -- D. Pedro IV de Portugal publica o decreto que extingue a organização corporativa Os Mestres.

1840 - Nasce o compositor russo Piotr Ilyich Tchaikovsky, em Votkinsk.

1891 - Crise económica, política e financeira. O Governo português autoriza o Banco de Portugal a suspender a conversão das notas em ouro.

1910 - O cometa Halley, o primeiro a ser reconhecido como periódico (75-76 anos), passa pela terra.

1915 - Grande Guerra de 1914-1918. Os alemães afundam o transatlântico britânico Lusitânia. Morrem cerca de 1100 pessoas.

1919 - Em Portugal, a lei passa a contemplar a obrigatoriedade de oito horas diárias de trabalho.

1932 - Alemães e italianos anunciam o estabelecimento da aliança política e militar, designada Eixo Roma-Berlim.

1940 - Assinatura da Concordata e do Acordo Missionário entre Portugal e o Vaticano.

1945 - II Guerra Mundial. O exército alemão rende-se incondicionalmente.

1953 - Estreia-se o musical "Can Can", de Cole Porter, no Teatro Schubert de Nova Iorque.

1974 - O chanceler alemão federal Willy Brandt é substituído pelo ministro das Finanças Helmut Schmidt.

1979 - Na Rodésia-Zimbabué reúne-se, pela primeira vez, o Parlamento de maioria negra.

1985 -- Morre, aos 48 anos, o antigo primeiro-ministro português, ex-dirigente do PSD e professor universitário Carlos da Mota Pinto.

1990 - Morre, com 70 anos, a cantora brasileira Elizeth Cardoso.

1991 - A Guiné-Bissau consagra o multipartidarismo.

1993 - É criado o Programa Especial de Realojamento para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, pelo Decreto-Lei n.º 163/93.

1995 - O gaulista Jacques Chirac é eleito Presidente da República Francesa.

1999 - Depois de 11 meses de confrontos, a junta militar controla o poder na Guiné-Bissau. O ex-Presidente Bernardo Vieira refugia-se na Embaixada portuguesa.

2000 - Morre, aos 90 anos, o autor, produtor e ator norte-americano Douglas Fairbanks Jr.

2001 - Ronald Biggs, cérebro do assalto ao comboio-correio Glasgow-Londres, em 1963, regressa ao Reino Unido, onde é detido pela polícia.

2002 - Morre, aos 68 anos, o ex-diretor da revista Seara Nova Vasco Ferreira Martins.

2004 - Chega às bancas a primeira edição da revista semanal Sábado, com uma fotografia de José Mourinho em destaque na capa.

2006 - José Ribeiro e Castro é eleito presidente do CDS-PP, pela terceira vez num ano, no XXI Congresso do partido na Batalha, em Leiria. António Pires de Lima vence as eleições para o Conselho Nacional.

2007 - A Comissão Europeia anuncia a abertura de inquéritos formais junto de nove Estados membros, entre os quais Portugal, devido a alegada tributação discriminatória de dividendos e juros pagos a fundos de pensões estrangeiros.

- Morre, aos 102 anos, a escritora britânica Lesley Blanch.

- Morre, com 70 anos, Carey Bell, músico norte-americano tocador de harmónica, que se tornou uma referência dos blues.

2008 - A Comissão Europeia decide que a Eslováquia cumpre os critérios necessários para aderir à zona euro, propondo a adesão do país à moeda única em 01 de janeiro de 2009.

- Morre, aos 81 anos, o escritor italiano Luigi Malerba, um dos mais importantes e mais traduzidos de Itália.

2009 - Dirigido por Martim Avillez Figueiredo chega às bancas o jornal diário "i", detido pelo grupo Sojormedia.

2010 - A Assembleia da República aprova as propostas do Governo para a introdução de uma taxa de 45 por cento do IRS para rendimentos superiores a 150 mil euros anuais e a tributação das mais valias mobiliárias a 20 por cento.

2011 - Morre, aos 54 anos, o golfista espanhol Severiano Ballesteros.

2013 - Morre, com 92 anos, Ray Harryhausen, considerado uma lenda de Hollywood como pioneiro de efeitos visuais.

2014 - O arquiteto norte-americano Frank Gehry é galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes 2014, em reconhecimento da "relevância e repercussões das suas criações" em vários países, com os quais "definiu e impulsionou a arquitetura".

2016 - O candidato do Partido Trabalhista, Sadiq Khan, é confirmado vencedor da eleição para presidente da Câmara Municipal de Londres ("mayor"), interrompendo o domínio de oito anos do partido Conservador.

- O primeiro-ministro, António Costa, inaugura o Túnel do Marão.

2018 - Vladimir Putin é investido como Presidente da Rússia para um quarto mandato.

- Morre, aos 84 anos, António Saraiva, antigo futebolista e campeão europeu pelo Benfica em 1960/1961.

2019 - Morre, aos 84 anos, o neurocientista Fernando Lopes da Silva. A origem de fenómenos epiléticos foi um dos seus grandes temas de investigação.

2020 - Covid-19: O Governo anuncia a proibição de festivais de música e eventos análogos até 30 de setembro

- O parlamento israelita aprova a formação de um Governo de união entre o primeiro-ministro em funções, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-rival Benny Gantz para acabar com a mais longa crise política da história moderna de Israel.

2022 - O FC Porto sagra-se campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

- Morre, com 75 anos, Elisa Damião, antiga dirigente da União Geral dos Trabalhadores, deputada e eurodeputada do PS.

- Morre, aos 92 anos, o ator inglês Robin Parkinson, que interpretou o Monsieur Ernest Leclerc na série "Allo Allo".

2023 - O Benfica conquista o título de campeão feminino de futebol pela terceira vez seguida.

- O GDESSA Barreiro sagra-se campeão feminino de basquetebol pela terceira vez na sua história.

- O FC Porto sagra-se campeão europeu de hóquei em patins pela terceira vez na sua história, ao vencer por 5-1 o Valongo na final da Liga dos Campeões, em Viana do Castelo.

- O técnico Leonardo Jardim torna-se o primeiro treinador português a sagrar-se campeão na Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos, com o Shabab Al-Ahli a vencer fora o Bani Yas, por 2-1.

- Morre, aos 85 anos, Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva, empresário, proprietário da Couto S.A. (famosa Pasta Medicinal Couto) e fundador da Fundação Couto. Sobrinho de Alberto Ferreira do Couto, o criador da Pasta Medicinal Couto.

- Morre, aos 86 anos, Grace Ann Melzia Bumbry, "Vénus Negra", meio-soprano norte-americana, a primeira mulher negra a apresentar-se no Festival de Bayreuth, como a Vénus no "Tannhäuser", de Wagner, em 1961.

PENSAMENTO DO DIA

Não existe nada bom ou mau. Apenas o pensamento concede tais qualificações William Shakespeare (1564-1616), dramaturgo inglês

Este é o centésimo vigésimo oitavo dia do ano. Faltam 238 dias para o termo de 2024.