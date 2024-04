A CDU realizou este domingo uma iniciativa política nas zonas altas do concelho de Câmara de Lobos, na zona do Garachico, onde Edgar Silva procurou mostrar como o “subdesenvolvimento marca negativamente a vida de tanta gente na Região Autónoma da Madeira”.

Um dos mais claros factores do subdesenvolvimento é a falta de saneamento básico. Nas zonas altas de Câmara de Lobos, como em tantos outros lugares desta terra, os esgotos correm a céu aberto provocando um grave problema de saúde pública, naquela que é uma das maiores ameaças à saúde das populações. Edgar Silva, coordenador regional da CDU

Para Edgar Silva, “o subdesenvolvimento na Região Autónoma da Madeira é uma consequência da falta de investimento público nas localidades ultraperiféricas. No interior desta Região é a falta de investimento público que cria a condição periférica”.

Dando como exemplo destes problemas o que se passa no Garachico, Edgar Silva acrescentou: "O subdesenvolvimento expressa a posição periférica através das necessidades básicas por resolver. O subdesenvolvimento manifesta um desequilíbrio em comparação com outras localidades que se constituem como centros onde se concentram e acumulam os investimentos”.

Na sua opinião, “as zonas subdesenvolvidas mostram uma cisão nesta terra entre os lugares da abundância e os lugares da luta pela subsistência”.

Esta iniciativa da CDU serviu para ”apontar responsabilidades aos governantes do PSD e do CDS por estes problemas do subdesenvolvimento”. Como sublinhou Edgar Silva, “o subdesenvolvimento mostra no interior desta Região partes profundamente desiguais, lugares de extremas necessidades, que ficam à margem. São antigos enclaves sociais, numa Região acostumada ao abismo social”.