Guilherme Freitas conquista medalha de bronze em esgrima

A Madeira marcou presença no Campeonato Nacional de Cadetes, com o esgrimista Guilherme Freitas (CSJGaula) a conquistar a medalha de bronze para a Região.

"O atleta teve uma excelente fase de poules, só com vitórias, o que permitiu passar isento para o quadro 16. Nos quartos de final venceu contra o também madeirense, Rodrigo Catanho (CD1ºMaio), mas depois perdeu nas meias-finais, com o André Gonçalves (GCP)", dá conta nota à imprensa.



Rodrigo Catanho (CD1ºMaio) ficou em 8.º lugar, Diogo Machado (CD1ºMaio) em 11.º, Bruno Silva (CSJGaula) em 12.º, José Vieira (CDRS) em 16.º, Tomás Gouveia (CSJGaula) em 19.º, Mateus Santana (CD1ºMaio) em 20.º e João Dinis (CD1ºMaio) em 28.º.

Já nos femininos a melhor classificada, das atletas madeirenses, foi Lara Luís (CDRSantanense) em 5.º lugar, sendo que as suas colegas de clube, Alix Silva, Jenny Gouveia e Luna Novo, terminarm em 9.º, 11.º e 15.º, respectivamente.

Nas equipas Masculinas o CSGaula (Guilherme, Bruno, Tomás e Vieira) ficou em 4º lugar e o CD1ºMaio (Rodrigo, Diogo, Mateus e João Dinis) em 5º. Na prova de equipas femininas, o CDRSantanense (Lara, Alix, Jenny e Luna) terminou em 4º.

No que toca à competição nacional, os atletas regionais do escalão de iniciados, vão entrar agora na fase final da preparação para o Campeonato Nacional de Iniciados (próxima prova do calendário nacional), que decorrerá em Leiria, no fim-de-semana de 25 e 26 de maio.