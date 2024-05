“Cada voto no Bloco é a garantia que Albuquerque não fica no Governo”. A garantia é de Catarina Martins, a ex-coordenadora nacional do BE e candidata às eleições Europeias, que veio à Madeira fazer campanha ‘2 em 1’: Regionais e Europeias.

Na intervenção antes do almoço/comício, a decorrer em Câmara de Lobos, Catarina Martins dedicou grande parte da intervenção a ‘fazer campanha’ para as Regionais.

Desde logo para registar que “estas maiorias do PSD caem tarde demais, por que o estrago já vai grande”. Denunciou o “compadrio e a corrupção” para corroborar que nenhum bloquista “está surpreendido com os escândalos de corrupção”. Surpreendida, ou talvez não, disse estar com a “arrogância” de Albuquerque nesta campanha para se perpetuar no poder da governação regional.

Só na ponta final falou das Europeias, para atacar as “alarvidades racistas do costume” proferidas por André Ventura, e criticar a presença do líder do Chega em Espanha junto do ‘homólogo’ Vox, “partido que odeia mulheres”. Argumentos para apelar à derrota de extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu, dentro de três semanas – 9 de Junho.

Antes, Dina Letra, coordenadora regional do BE, recordou os mais de 6 mil milhões dívida escondida para denunciar que “os culpados têm rosto e têm nome: estão todos no PSD/M”, apontou.

Reiterou que “na Madeira ainda se vive uma autonomia muito condicionada” e criticou o presidente do Governo Regional em gestão por achar irrelevante que a Madeira seja a região do país com maior taxa de pobreza.

“Que presidente é este, que governação é esta, um presidente que acha normal que 27 mil madeirenses esteja em risco de pobreza ou seja pobre”.