Os que agora brandam aos céus contra a corrupção “estavam todos no PSD como ratos”

“Onde é que estavam esses que agora brandam aos céus contra a corrupção? Onde é que esses andavam? Estavam todos no PSD como ratos. Estavam todos escondidos”, acusa Roberto Almada, cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE), numa clara alusão ao Chega, depois de apontar para os “muitos cartazes daqueles que descobriram agora a corrupção”.

Também visado foi o PSD de Miguel Albuquerque. Sobre o recente processo judicial que fez desembarcar na Madeira um forte contingente de inspectores da Polícia Judiciária, questionou: “Qual de nós ficou estupefacto? Só ficou admirado quem vive noutro planeta”, respondeu.

Para o candidato que lidera a lista do BE às Regionais do próximo domingo, “promiscuidade nesta região sempre foi abundante. Desde o tempo de Alberto João Jardim”, afirmou.

Destaque para a presença da ex-coordenadora nacional e candidata às eleições europeias, Catarina Martins.