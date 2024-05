Concurso para o logotipo da Assembleia Municipal do Funchal com 28 candidaturas

O concurso para a criação de um novo logotipo para a Assembleia Municipal do Funchal contou com 28 candidaturas. O prazo para submissão de propostas terminou no passado dia 30 de Abril.

O vencedor vai receber um prémio no valor de 2 mil euros, sendo que as propostas apresentadas serão agora avaliadas por um júri interno.

"Os critérios de seleção das propostas incluem a criatividade e qualidade gráfica, a adequação da imagem ao objeto do concurso, adaptação harmoniosa a reduções e ampliações em termos de formato e memória descritiva da proposta. Os resultados serão conhecidos durante o início do mês de Julho", esclarece a autarquia.