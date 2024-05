CDU denuncia "aumentos escandalosos dos preços de bens essenciais"

Numa iniciativa de rua realizada hoje no Funchal, a candidatura da CDU denunciou os "aumentos escandalosos dos preços de bens essenciais, que levam ao aumento das dificuldades e agravamento das desigualdades vividas por milhares de famílias na Região".

"Os sacrifícios que muitas pessoas enfrentam são dramáticas, fazendo com muitas não conseguiam garantir o mínimo na mesa para poderem comer. Diariamente quem vai a um supermercado confronta-se com um preço na prateleira e no dia seguinte com outro ainda mais elevado, chegando ao cúmulo de uma simples garrafa de azeite já ser considerado um 'bem de luxo', passando uma garrafa de 750ml de cerca de 4 euros para 8 euros. Já para não falar do aumento da massa ou do arroz, que qualquer cadeia de supermercado tem, os chamados produtos de marcas brancas, mas já nem esses são baratos, chegando em alguns casos a serem superiores aos das marcas implementadas no mercado. O aumento dos ovos, do leite ou do pão são outros produtos que quase triplicaram o valor e a este ritmo dramático de aumentos, muitas famílias se perguntam, o que comer no final do dia?", disse a porta-voz da candidatura, Herlanda Amado.

"Após a apresentação por parte da CDU de propostas, como por exemplo a fixação dos preços de bens essenciais, chumbada pela maioria que está no parlamento regional, agora, os mesmo que chumbaram a proposta, vêm dizer que estão preocupados com o aumento do custo de vida, mas quando era preciso tomar a iniciativa, chumbaram", acrescentou.

Só com o aumento geral dos salários os trabalhadores podem ter direito a uma vida digna. Só com o aumento dos salários os trabalhadores podem viver na Região, e não sobreviver, como acontece actualmente com a maioria das famílias trabalhadoras". Herlanda Amado

É possível mudar este rumo de desastre a que a maioria PSD/CDS, de mãos dadas com os mesmos que são a base da maioria que suporta o governo, têm conduzido a Região". Herlanda Amado

"É possível garantir uma mudança que devolva aos madeirenses e portossantenses o direito a viver melhor na Região. Basta de injustiças, basta de agravamento das desigualdades e das dificuldades. As populações sabem que só com o reforço da CDU no Parlamento Regional, as suas reivindicações serão defendidas e acompanhadas de propostas concretas que garantam viver melhor nesta terra. Afirmamos hoje, como o temos feito no passado, o nosso compromisso é com as populações e temos uma só palavra, e para a CDU, palavra dada é palavra honrada", concluiu.