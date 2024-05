Nuvens altas e vento fraco a moderado esta terça-feira na Madeira

De acordo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta terça-feira, dia 7 de Maio, o céu deverá apresentar períodos de grande nebulosidade, sendo em especial por nuvens altas a partir da tarde.

Já o vento soprará fraco a moderado a moderado (de 10 a 30 km/h) do quadrante Leste, sendo inferior a 15 km/h na zona do Funchal.

Quanto às temperaturas, os termómetros irão oscilar entre os 19ºC de mínima e os 24ºC de máxima no Funchal (17ºC a 23ºC no Porto Santo).

Em relação em estado do mar, na costa Norte, as ondas serão do quadrante Leste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.