Enfermeiros debatem futuro dos cuidados de saúde

O Dia Internacional do Enfermeiro comemora-se a 12 de Maio e a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros promove uma conferência, no dia 11, com o tema 'Construir o Furturo dos Cuidados de Saúde com os Enfermeiros: Inovação, Compromisso e Valor'.

A conferência terá lugar no Hotel The Views Monumental - Lido, entre as 9h00 e as 13h00.

Eduardo Costa, Pedro Lopes Ferreira e Manuela Frederico são os convidados de um debate que terá moderação de Bruna Gouveia.