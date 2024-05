Equipas Helitransportadas estiveram em formação durante três semanas

O Serviço Regional de Protecção Civil levou a cabo, ao longo de 3 semanas, um novo curso de Equipas Helitransportadas, destinado a 15 operacionais, visando o reforço da actual equipa. Esta formação aconteceu com a colaboração da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através da Força Especial de Proteção Civil.

Entre os dias 3 e 23 de Abril, foram abordados diversos temas, nomeadamente, abertura de faixas de contenção com ferramenta manual e mecânica, operações de supressão e rescaldo com material de sapador e atuação com helicóptero, deslocação em equipa/brigada e orientação e procedimentos no embarque e desembarque no helicóptero e guiamento do helicóptero.

A formação implementada é acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 2030.