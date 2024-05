Estão abertas as candidaturas ao sistema de incentivos 'Inovação 2030'

As Pequenas e Médias Empresas (PME’s) e as Não PME’s com sede na Região já se podem candidatar ao sistema de incentivos ‘Inovação 2030’, que conta com uma dotação de 10,5 milhões de euros assegurada em 85% pela componente FEDER e em 15% pelo Orçamento da Região, no âmbito do Programa ‘Madeira 2030’. As candidaturas são efetuadas até às 17 horas do dia 8 de Julho, através do Balcão dos Fundos, plataforma única de apresentação de candidaturas a financiamento no âmbito do ‘Madeira 2030’.

Podem candidatar-se a este apoio as empresas que apresentem projectos de 'Investimento Empresarial Produtivo', que "visem a produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual, através da transferência e aplicação de conhecimento e/ou adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico, de logística e distribuição, bem como métodos organizacionais ou de marketing".

De acordo com a Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas, este sistema reveste a forma de subvenção não reembolsável, com o limite de 500.000 euros, com excepção das operações do sector do turismo cujo limite é de 750.000 euros. O incentivo a conceder é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa base de 25%, acrescida de uma majoração de 10% para candidaturas apresentadas por PME, 5% para operações que visem a criação de emprego qualificado e 5% para as operações localizadas nos concelhos do Porto Moniz, São Vicente, Santana e Porto Santo.

"Serão elegíveis despesas relacionadas com a aquisição de máquinas e equipamentos, aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento; transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente, e software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim; outras despesas de investimento, incluindo despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas", explica.