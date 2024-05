Três madeirenses em estágio nacional

A selecção portuguesa de futsal de sub-13 volta aos trabalhos no próximo dia 10, no Luso, para três dias de estágio. Para esta concentração, com quatro sessões de treino, o seleccionador José Luís Mendes chamou 30 jogadores, três dos quais da Madeira em representação de três clubes: Salvador Gonçalves (Ribeira Brava), André Ornelas (Sporting Clube do Porto Santo) e Elias Meneses (Francisco Franco).