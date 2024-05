Manuel Ascensão é o novo imperador das festas do Divino Espírito Santo 2025 em Londres

A comunidade católica de Scalabrini no centro de Londres está a festejar este fim de semana a devoção ao Divino Espírito Santo.

Os festejos começaram ontem com um

Jantar de gala com aquelas famílias que directa ou indiretamente tem ajudado na realização das saídas às casas das insígnias do Divino Espírito Santo que culminam com uma grande festa neste fim de semana.

Hoje de manhã decorreu a celebração de uma missa e na qual foi anunciado o novo Imperador de 2025, Manuel Ascensão, que fica responsável pela organização da festa do Divino Espírito Santo de 2025.

O emigrante natural da freguesia da Ilha, concelho de Santana, fica a partir de agora responsável pela organização de todos os aspectos e momentos que a comunidade católica portuguesa, maioritariamente originária da Madeira, organiza da devoção ao Divino do Espírito Santo.

Antes da missa, o imperador e os mordomos saíram em procissão acompanhados com as saloias e os tocadores do salão de Scalabrini Centre até à igreja, onde foi realizado um tapete de flores.

A comunidade madeirense residente no centro de Londres vive intensamente esta festa religiosa. Já ontem à noite o Salão esteve repleto e hoje a igreja voltou a encher.

A comunidade madeirense em Londres já realiza a 20 anos a festa ao Divino Espírito Santo.