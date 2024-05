Semana começa com acidente e entope trânsito

Um acidente ocorrido há cerca de 15 minutos na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente ao km 21 no sublanço entre a Boa Nova e o Pinheiro Grande, está a congestionar fortemente o trânsito. Contudo, outro acidente estará agora a fazer mais mossa no tráfego rodoviário.

É precisamente na zona habitualmente mais complicada para o tráfego rodoviário de manhã, que acontece este acidente que já está a formar uma fila superior a 2 km, com tendência crescente.

É a zona mais complicada, dada a quantidade de viaturas que circulam desde a zona Leste da Madeira, por isso, ao km 25m, agora no sublanço Cancela - Caniço, o portal infoVias notificou mais um acidente, há poucos minutos.

A dupla fila que se forma estende-se já à subida do Caniço. Desconhece-se a gravidade das ocorrências.

No sentido oposto, apenas a subida de Santa Rita é gerador de algum congestionamento.