Fábio Pereira sente “equipa motivada” para ganhar em Penafiel

Na abordagem ao encontro com o Penafiel, em conferência de imprensa ocorrida no estádio do Marítimo, Fábio Pereira assegurou, para esta ponta final de campeonato, ter “uma equipa motivada”, dando, como exemplo dessa motivação, “o percalço” que a equipa teve no jogo com o Feirense, quando esteve a perder por duas bolas sem resposta. “Apenas uma equipa motivada e que acredita naquilo que trabalha, seria capaz de uma reviravolta daquele teor, mudando, em 20 minutos, um resultado adverso para uma vitória importante. E foi essa atitude que nos permitiu manter o sonho vivo”, sublinha o técnico madeirense.

Neste contexto, o Marítimo está obrigado a ganhar em Penafiel. “Vamos defrontar uma equipa que está numa posição tranquila na classificação e que provavelmente vai discutir o jogo pelo jogo, pelo que devemos ter uma abordagem forte desde o inicio da partida”, advoga.

“Vamos manter uma pressão e uma intensidade altas no jogo, assumir as despesas do mesmo, com muito volume ofensivo, com o propósito de chegar perto da adversária para fazer os golos que nos permitam ganhar o jogo. No fundo, e como em todos os outros encontros, queremos jogar à Marítimo e ganhar”, sustenta o treinador verde-rubro.

Cenário complicado não esmorece o treinador maritimista

O Marítimo, porque até joga primeiro que os seus concorrentes, vai procurar vencer o seu jogo e esperar que haja um ou mais deslizes das equipas da frente. Um cenário complicado, mas que não faz esmorecer Fábio Pereira. “Até aos nossos adversários terem 67 pontos, vamos lutar sempre pela melhor classificação possível e essa classificação possível pode-nos ainda proporcionar a subida de divisão. Cabe-nos fazer a nossa parte, ganhando os jogos, jogando bem, criando situações para finalizar. É o que vamos procurar fazer no próximo jogo, com todas as nossas forças, mesmo sabendo que não dependemos de nós para a concretização dos nossos objectivos finais, mas também se não fizermos a nossa parte, será naturalmente mais complicado”, desenvolve o treinador maritimista.

Não se mostrando surpreendido pela vitória volumosa do AVS em Paços de Ferreira – “a mim nada me surpreende no futebol e nesta II Liga” -, Fábio Pereira volta a assegurar, para esta ponta final de campeonato, “uma equipa motivada e preparada para o duelo com o Penafiel”, não abrindo o jogo sobre o possível ‘onze’ que irá apresentar. “Podem ou não haver alterações relativamente ao último jogo, mas todos os jogadores convocados estão preparados para jogar”, conclui.

O Marítimo defronta o Penafiel, no próximo domingo, em jogo da 32ª jornada da II Liga marcado para as 11 horas no estádio 25 de Abril.