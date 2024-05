Cancro da pele aumenta na Região

Foram diagnosticados 30 casos de melanoma, em 2022, o que representa 10 novas ocorrências por cada 100 mil habitantes. No ano passado e de acordo com o director do Serviço de Dermatologia do SESARAM, vai registar-se uma subida da doença. Amanhã é dia de rastreio. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 7 de Maio.

"Nova investigação faz PJ ‘voar’ de novo para a Madeira" é, por sua vez, a notícia que merece maior destaque gráfico da primeira página de hoje.

“Pouco me importa se reconhecem ou não a minha cara”, afirma Miguel Castro em entrevista ao DIÁRIO. Líder do Chega assegura que não fará acordos nem com Albuquerque nem com o PSD, “que se tornou um viveiro de corrupção” e também diz “não” a qualquer aliança com outros partidos.

Na Cultura, "Summer Opening revela primeiros DJs do Palco Azáfama Electrónica".

Nos Casos do Dia, destaque para "Jovem detido por atirar capacete a um agente da Polícia".

