CDS assume defesa da vinculação dos docentes após 3 anos de contrato

Sara Madalena, candidata pelo CDS às eleições regionais, considera que o facto de na Madeira serem necessários anos de contratos sucessivos dos docentes para que os mesmos fiquem vinculados, é uma injustiça quando comparado ao que acontece nos Açores e em Portugal continental. Nesse sentido, a candidatura centrista assume querer a vinculação dos professores após 3 anos de contratos sucessivos.

A candidatura do CDS-PP Madeira às eleições regionais da Madeira reuniu-se, esta manhã, com o SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores para perceber quais as principais preocupações desta classe profissional. A equidade e a valorização dos profissionais da educação são duas das reivindicações deixadas por Sandra Nogueira, diretora regional do SIPE Madeira.

A vice-presidente regional dos centristas abordou outro ponto crucial: “sabemos que há falta de professores na Região, uma situação que urge reverter”, sublinhou. No entender de Sara Madalena, “é necessário tornar esta carreira mais atrativa para que consigamos elevar o sector da educação na Madeira.

O CDS defende, também, os apoios estatais à natalidade para que se reverta o encerramento das escolas que se estão a transformar em Lares. “Estamos perante uma inversão da pirâmide etária que é urgente controlar”, concluiu.