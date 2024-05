CDS destaca pouco desenvolvimento social na Região

O CDS-PP Madeira esteve reunido este sábado na freguesia do Paul do Mar, com candidatos, militantes e simpatizantes do partido, num almoço convívio. Na ocasião José Manuel Rodrigues afirmou que a realidade económica na Região Autónoma da Madeira é boa, contudo "há pouco desenvolvimento social".

"Estamos a atingir níveis de crescimento económico assinaláveis, só que não há correspondência na realidade social. Ou seja, temos crescido muito economicamente, mas há pouco desenvolvimento social”, considerou.

O líder centrista regional revelou que existem "73 mil pobres na Madeira , sendo que 13 mil são reformados com baixas pensões e, destes 73 mil pobres, 19 mil são trabalhadores que trabalham o mês inteiro e aquilo que recebem de ordenado não dá para pagar as suas despesas básicas mensais".

Neste sentido, o partido propõe na próxima legislatura um acordo na concertação social para subir os salários médios na Madeira para a média nacional. "Propomos actuar no sentido de haver um salário base para os jovens licenciados que entrem no mercado de trabalho; propomos actuar, não só na subida dos salários, mas também no desagravamento fiscal. E, neste sentido, queremos reduzir o IVA de forma gradual, 7,5% ao ano, em cada um dos anos da legislatura (4 anos), para dar os 30% estipulados na Lei de Finanças das Regiões Autónomas, bem como reduzir o IRS até ao oitavo escalão em cerca de 30%", explica um comunicado enviado à imprensa esta tarde.

O cabeça-de-lista do CDS-PP às Legislativas Regionais destacou a importância de corresponder a idade da reforma na Madeira à esperança média de vida: "A esperança média de vida na Madeira é inferior em dois anos à esperança média do país. Assim sendo, também a idade da reforma deve ser antecipada em 2 anos para quem desconta na Região. Esta é uma proposta que o CDS-PP propõe levar adiante, se tiver influência nas políticas públicas da Região Autónoma da Madeira”, concluiu.