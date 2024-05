Estádio da Madeira já se encontra em clima de festa

A pouco mais de uma hora e meia do apito inicial entre Nacional e Mafra, para a última jornada da II Liga, o ambiente na Choupana é de pura animação, com centenas de adeptos, vestidos a rigor a corresponder ao pedido do técnico Tiago Margarido.



O Nacional que já garantiu um lugar na edição 2024/25 da I Liga, luta ainda pela conquista do título da II Liga, estando obrigado a vencer e esperar que o Santa Clara não o faça frente ao União de Leiria, numa partida que se vai iniciar à mesma hora, nos Açores.



Para o encontro na Choupana já são esperadas pelos menos duas alterações, devido à suspensão de Danilovic e Witi, por acumulação de amarelos.



O Nacional inicia esta partida com a certeza que na próxima temporada será, pela primeira vez, a única equipa madeirense no patamar mais alto do futebol português, após o Marítimo ter empatado em Viseu, falhando o acesso ao play-off, ocupado pelo AVS.



Veja o vídeo do ambiente vivido nos arredores do Estádio da Madeira: