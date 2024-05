CDS defende subida dos salários e redução dos impostos

José Manuel Rodrigues defendeu hoje que temos de melhorar a vida dos madeirenses por via da subida dos salários e por via da redução de impostos.

O líder do CDS falava no final do almoço da UGT que assinalou na Madeira o Dia do Trabalhador.

Rodrigues defendeu a celebração de um Acordo na Concertação Social para elevar os salários na Madeira para a média nacional.

O centrista disse ser “inaceitável que 15 por cento dos trabalhadores madeirenses recebam ordenados que não são suficientes para pagar as suas despesas mensais e engrossam a percentagem de mais de 70 mil pessoas em situação de pobreza na Região”.

José Manuel Rodrigues defendeu, ainda, a criação de um Salário-Base para os jovens licenciados quando entram no mercado de trabalho. Acrescentou que quem “investe na sua formação deve ser recompensado”.

O Presidente do CDS Madeira advoga uma redução de 30 por cento do IRS até ao oitavo escalão e a descida do IVA de forma gradual, durante os próximos 4 anos, à razão de sete e meio por cento por cada ano da Legislatura.

Rodrigues referiu também ser importante que sindicatos e associações empresariais acordem “outras programações dos horários de trabalho para que seja possível aos trabalhadores conciliarem a sua profissão, com o lazer e a Família.

Neste almoço da UGT estiveram presentes mais de 200 trabalhadores.