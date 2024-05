IPTL leva centenas de alunos ao Seixal

O Instituto Profissional de Transporte e Logística da Madeira (IPTL) promoveu hoje a XI edição do Open Aventura IPTL.

Esta iniciativa, que é organizada pelo curso Técnico de Desporto (TD4), permitiu levar ao Seixal centenas de alunos e entusiastas do desporto contribuindo assim para a promoção de actividades que aumentem a qualidade de vida junto dos jovens.

Esta iniciativa, que já vai na sua 11.ª edição, é já considerada como um dos momentos altos do ano lectivo e, por isso, contou com a parceria de diversas entidades, nomeadamente a Câmara Municipal do Porto Moniz, do Clube Naval do Seixal, do Monte Palace Madeira assim como da VMT Madeira Catamaran Trips.