18 alunos da APEL participaram no Euroscola que decorreu no Parlamento Europeu

A Escola da APEL, no âmbito do projecto 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu', foi convidada a participar numa sessão sob o tema 'Protecting Democracy and Fundamental Rights in Europe' que ocorreu a 26 de Abril, em Estrasburgo, com a presença de 18 alunos e das professoras Tânia Martins e Cristina Rodrigues.

"No total participaram nesta sessão 78 escolas de 24 dos 27 estados membros da UE", revela a escola.

Foram debatidas questões pertinentes que incidiram sobre Democracia, os Conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, as Alterações Climáticas e o uso da Inteligência Artificial.