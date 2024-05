O Sporting Clube de Portugal assegurou, esta noite, o título de campeão da I Liga, depois da derrota do Benfica em Famalicão (2-0).

As 'águias' tinham de vencer para adiar a festa do título dos 'leões', mas não conseguiram contrariar a boa organização do adversário

Quando ainda não tinha terminado o jogo em Famalicão já havia festejos junto ao Estádio de Alvalade.