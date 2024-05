Graciela Gonçalves, do grupo Animad, é estreante no cortejo alegórico da Festa da Flor.

"[Estou] um pouco ansiosa mas feliz", confidenciou à reportagem do DIÁRIO, enquanto aguarda, no Jardim do Almirante Reis, a hora para a concentração que antecede o início do desfile.

A única experiência em cortejos foi na Festa da Castanha, no Curral das Freiras. Arrisca agora entrar no 'grande palco' que é desfilar nas avenidas "por iniciativa própria", mas também influenciada por apelos de outras figurantes para que se juntasse à 'trupe' da Festa da Flor.

Promete "dar o melhor", e pelo entusiasmo que transparece mesmo antes do arranque oficial, faz antever que a experiência é para repetir em futuras edições.

Agradece também a 'São Pedro' ter enviado as nuvens e feito acalmar o calor que se fez sentir até ao início da tarde.

"O tempo assim é mais fácil de suportar. Fica mais fresquinho e é melhor para todos - quem participa e quem assiste. Com o sol aberto seria mais cansativo", conclui.