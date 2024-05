Enchente em perspectiva para assistir ao cortejo alegórico da Festa da Flor

Apesar do cortejo alegórico da Festa da Flor só se iniciar às 16h30, na última hora já centenas de pessoas, sobretudo turistas, ocupam posição privilegiada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, em particular junto das grades que delimitam a faixa destinada ao cortejo.

Junto da bancada Vip, à saída da Praça da Autonomia, a polícia (Unidade Especial de Polícia) faz vistoria para validar a segurança do local, onde entre outros, deverá marcar presença o presidente do Governo Regional.