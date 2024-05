Albuquerque não faz ideia que haja empresa no CINM a fazer negócio de armas

"Não faço ideia" foi a resposta do presidente do Governo Regional ao ser confrontado com a notícia de empresa no CINM estar envolvida no negócio de armas.

A coordenadora do BE disse hoje que vai pedir explicações ao Ministério da Defesa sobre o facto de ter autorizado a comercialização de bens militares a uma empresa instalada na Zona Franca da Madeira, que se dedicava ao imobiliário.

Em causa está uma notícia hoje avançada pelo Correio da Manhã, de que o ex-secretário de Estado da Defesa, Carlos Pires, atribuiu à Softbox Madeira o licenciamento para o exercício das actividades de comércio e indústria dos bens e tecnologias militares, 11 dias após as legislativas de 10 de Março.

Em declarações aos jornalistas na Madeira, numa visita ao Mercado Agrícola do Santo da Serra, Mariana Mortágua considerou que o negócio exige explicações e transparência.

"Até porque foi feito já depois das eleições, e nós certamente iremos pedir essas explicações ao Ministério da Defesa", acrescentou.