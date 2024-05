Nacional goleia FC Porto B e subida está mais perto

O Nacional venceu o FC Porto B por 4-0 e deu mais um passo importante rumo à subida directa à I Liga. Uma vitória justa da equipa alvinegra que teve o domínio e controlo da partida. Jesus Ramirez, aos 17 minutos e 87, Witi, aos 21, e Dudu (90+2) marcaram os golos da vitória tranquila do Nacional.

Com mais estes três pontos, o Nacional consolida o segundo lugar com 65 pontos, mais três que o AVS que tem, contudo, um jogo a menos – joga amanhã, 20h15, com o Mafra.

Na próxima jornada, o Nacional defronta o Tondela, encontro da 33.ª e penúltima jornada da II Liga que está marcado para as 11h00 de domingo.