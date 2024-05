Cortejo alegórico da Flor já 'perfuma' a baixa do Funchal

Acaba de arrancar o cortejo alegórico da Festa da Flor, que volta a abrir com o carro decorado por João Egídio, figura incontornável da Festa da Flor na Região.

Este ano, participam um total de 14 grupos e 1.805 figurantes no cortejo alegórico que terá a seguinte ordem: ‘40 Anos em Flor’ – João Egídio Rodrigues; ‘Afro Princesas’ – Isabel Borges; ‘Boa Toalha, Boa Mesa’ – Associação Cultural Império da Ilha; ‘Le Bouquet’ (em português, ‘O Buquê’); – Escola de Samba Caneca Furada; ‘Lady Bird’ (em português, ‘Joaninha’) – Associação Animad; ‘Dreams & Farytales’ (em português, ‘Sonhos & Contos de Fadas’); – Sorrisos de Fantasia; ‘A Gala das Flores’ – Associação Musical, Cultural, Recreativa e Coro Câmara de Lobos - Turma do Funil; ‘A Flor que Me Guia’ – Associação Tramas e Enredos; ‘Spring Breeze’ (em português, ‘Brisa de Primavera’); – Associação FT - Fitness Team; ‘Madeira, onde Florescem os Sonhos’ – Poeira D´Enigmas – Associação Recreativa, Cultural e Escola de Samba; ‘Amor em Pétalas’ – Associação Batucada da Madeira – ABM; ‘Primavera e os Seus Aromas’ – Palco D’Emoções – Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba; ‘Fuchsia’ – Associação de Animação Geringonça; ‘Um Jardim de Nuvens’ – Associação de Animação Nuvem D´Afectos.

No final (previsivelmente a partir das 19 horas), os carros alegóricos vão ficar em exposição no estacionamento junto ao Cais 8, até às 18 horas desta segunda-feira, dia 6 de Maio.