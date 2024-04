“Generala” madeirense sentenciada com pena suspensa há 31 anos

A história de Maria Teresinha Gomes conhece um desfecho em Abril de 1993. Na edição do dia 30 desse mês, o DIÁRIO dava conta de pena de prisão suspensa por três anos, para a mulher que, durante 20 anos, se fez passar por homem.

O caso ‘apaixonou’ a opinião pública portuguesa. A madeirense, que em 1974, durante o Carnaval, consegue uma réplica de umar farda militar, fez-se passar por homem durante cerca de 20 anos, dizendo-se general do exército, advogado e tesoureiro da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. Assumiu o nome de Tito Aníbal Paixão Gomes, o seu irmão que havia falecido ainda na infância.

Viveu maritalmente com outra mulher, Joaquina Costa, durante vários anos e acabou por ser descoberta quando foi ‘padrinho’ de um casamento, envergando a farda. Acabaria por ser julgada por três crimes de burla. Na sequência de ter envergado uma farda militar, foi-lhe instaurado um processo que esteve em investigação pela Polícia Judiciária Militar.

Foto DR

O caso teve tal repercussão que, no dia da leitura da sentença, a sala estava completamente lotada, mesmo havendo um outro caso de escândalo nacional a ser sentenciado no mesmo tribunal. Maria Teresinha Gomes acabaria por falecer em Alenquer, onde se refugiou após a sentença, juntamente com uma sobrinha de Joaquina Costa. Faleceu na miséria, uma vez que na ânsia de se esconder do público, deixou de trabalhar e praticamente trancou-se na sua casa.

A série ‘A Generala’, protagonizada por Soraia Chaves, para a SIC, é inspirada nesta história da madeirense que durante 20 anos se fez passar por homem.