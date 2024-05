O jogo de amanhã com o FC Porto B, 14h00, no Estádio da Madeira, poderá ser mais um passo importante, que não decisivo, do Nacional pela subida à I Liga.

Embora neste momento a equipa alvinegra esteja em lugar de subida directa, a verdade é que o treinador Tiago Margarido continua sem entrar em euforias pois, avisa, as contas só se fazem no final. “Se conquistarmos mais três pontos será extremamente importante pois estamos na recta final do campeonato, estamos no sprint final. Neste momento estamos no cimo da montanha no que se refere à posição classificativa. Contudo, a mesma só terá efeito se espetarmos a bandeira alvinegra. Até lá, apenas estamos nessa posição e isso não configura nada. Enquanto não consumarmos vale o que vale, vale muito pouco. O nosso foco é única e exclusivamente no próximo jogo e nos próximos três pontos frente ao FC Porto B e não em qualquer meta que possa surgir a partir daí. Apenas pensamos em jogar à Nacional, em somar mais três pontos na nossa caminhada e no final, como digo sempre, faremos a contas."

Em relação ao FC Porto B, o técnico do Nacional tece elogios à qualidade dos jovens portistas.

“O FC Porto B vem de dois resultados muito meritórios frente a duas equipas que estão a lutar pelos lugares cimeiros tal como nós. Só por isso já torna o jogo de grande dificuldade. Sabemos que o FC Porto B é muito na linha o Benfica B, com miúdos que estão a ser projectados e que no futuro serão os craques do futebol em Portugal. Prova disso é que alguns já foram chamados à equipa principal num passado recente. Isso prova que é uma equipa com muita qualidade e que nos vai colocar muitas dificuldades. Preparamo-nos para as mesmas. Conhecemos muito bem o FC Porto B, equipa que pode apresentar duas estruturas tácticas, 4x2x3x1 ou o 4x4x2 losango. Preparamos muito bem esta última possibilidade para não sermos surpreendidos. Penso que estamos preparados para a conquista de mais três pontos."