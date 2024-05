A dupla João Silva/Luís Rodrigues venceram a edição de 2024 do Rali de São Vicente que terminou há instantes, após a conclusão da 11.ª prova especial.

Ao volante do Skoda Fabia Rally2 Evo, João Silva/Luís Rodrigues liderou o rali desde a primeira prova especial que teve lugar na noite de sexta-feira e veio depois a aproveitar a desistência de Miguel Nunes logo na primeira prova especial do dia de hoje, para reforçar ainda mais a liderança do rali até final.

A vitória foi alcançada com o tempo total de horas 50.35,6 minutos, e conseguindo uma vantagem de 15,3 segundos para Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2 Evo) que veio a ser segundo classificado.

A fechar o pódio ficou José Camacho/Nicodemo Câmara (Skoda Fabia R5) a 3.33,4 minutos do vencedor.