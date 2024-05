JPP recorda "promessas falhadas do PSD e a marca do despesismo de Albuquerque"

Foi numa iniciativa de contacto de proximidade com a população, na Ponta do Sol, que a candidatura do JPP às eleições regionais recordou "as promessas falhadas do PSD e a marca do despesismo de Albuquerque". Élvio Sousa, que falou aos jornalistas no Lugar de Baixo, usou o exemplo da marina lá construída para ilustrar as suas convicções.

Pegamos neste exemplo claro do gasto irresponsável das finanças públicas, com as quais agora o PSD carrega o engenheiro-mor na lista, para demonstrar que a governação de Albuquerque é uma espécie de “Marina do Lugar de Baixo” em despesismo e amiguismo. Repare-se, apesar de Albuquerque ter reduzido o número de secretarias de 10 para 8 andou pela calada a nomear amigos para os conselhos de administração e a aumentar cadeiras nas empresas públicas. Enquanto isso a lista de espera na saúde e para os exames aumentou 80%. Élvio Sousa

O cabeça-de-lista pelo JPP fez ainda questão de expor os gastos do executivo liderado por Miguel Albuquerque. "A marca desse despesismo é maior, quando em apenas dois meses Albuquerque gastou em nomeações políticas de amigos e de amigas, mais de 2,2 milhões de euros das famílias e das empresas madeirenses, constando dessas nomeações as esposas de dirigentes do CDS que agora batem no peito de como não tiveram responsabilidades nesse despesismo", atirou o líder do JPP.

Na ocasião, frisou ainda que a promessa de renaturalização da Marina do Lugar de Baixo não passou da intenção: "Albuquerque prometeu em janeiro de 2023 que a obra estaria concluída em breve, ficando evidente que quando prometem chuva, só dá vento, literalmente, e que a prometida limpeza para permitir o acesso à praia não passou de uma intenção, como tantas outras promessas com que Albuquerque vem iludindo os madeirenses”.