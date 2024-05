Alunos do Conservatório conquistam pódio em Festival Internacional de Toronto

Os irmãos Leonor e Guilherme Vieira, alunos no Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, conquistaram o 1.º lugar na categoria 'Criatividade Vocal' no Festival 'International Voive Festival, que se realizou em Toronto, no Canadá, no passado dia 30 de Abril.

Os jovens artistas madeirenses interpretaram o tema 'Creep', da banda inglesa Radiohead, na versão acústica.

A vitória, neste festival que se realizou em formato 'online', significou para os alunos uma conquista, visto terem enfrentado uma concorrência "intensa de artistas experientes e talentosos de vários países", explica uma nota enviada pelo Conservatório.

Leonor, de 18 anos, e Guilherme, de 13, continuam a conquistar prémios e reconhecimento internacional no canto e instrumento (piano e violino) e por esta razão são muitas vezes convidados para representar Portugal.

Estes artistas já tinham conquistado o 1º Prémio neste país em Novembro de 2022 com o tema ‘Someone You Loved’, de Lewis Capaldi arrancando a pontuação máxima de todos os jurados.