ACAREG da Madeira e Festival ALTERAR apoiados pelo Governo Regional

O Conselho do Governo, reunido hoje, em plenário, autorizou a celebração de dois contratos-programa para apoiar o XXXIV ACAREG da Madeira e o Festival ALTEAR.

Na primeira situação, o contrato-programa foi assinado com a Associação Corpo Nacional de Escutas (C.N.E.) – Escutismo Católico Português, "tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude na implementação de um evento de cariz nacional, denominado 'XXXIV ACAREG da Madeira', atribuindo para o efeito uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 45 mil euros".

Quanto ao Festival ALTEAR o contrato-programa foi estabelecido com New Classic – Associação de Eventos Culturais da Madeira, "atribuindo para o efeito uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 40 mil euros".

Outra das deliberações do Conselho de Governo, desta quinta-feira, foi atribuição do louvor público ao Dr. Fernando Teixeira Gomes Jasmins, Assistente Graduado Sénior, da Carreira Especial Médica, da Especialidade de Cirurgia Geral, do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, "pelas qualidades de extrema dedicação, grande dignidade ética e profissional, sentido de missão dedicado à causa pública, que sempre demonstrou, tornando-o merecedor do público louvor que ora lhe é concedido".