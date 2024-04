JPP denuncia que Complexo Desportivo de São Roque continua à espera de intervenção

José Manuel Sousa, membro da Concelhia do Funchal do JPP, acompanhado por representantes do grupo parlamentar, estiveram junto ao 'Campo do Encontro', situado junto à rotunda de ligação ao sítio da Alegria e Fundoa. Este complexo desportivo é utilizado pelo Clube Desportivo de São Roque, pelo Grupo Desportivo Azinhaga e pelos alunos da Escola de São Roque.

Em comunicado, o JPP diz que a visita foi solicitada por diversos residentes da freguesia de São Roque e utilizadores do referido campo. "Estes foram unânimes em afirmar que aquela infraestrutura foi construída nos anos 80 e que, ao longo do tempo, tem-se degradado por falta de manutenção e aposta na reabilitação", refere o partido.

Este espaço serve de apoio à prática de diversas modalidades desportivas, envolvendo várias centenas de jovens daquela freguesia e não só. Fomos informados de que tem mais de uma década que foi sugerida a remodelação do complexo, incluindo a colocação de uma cobertura, para permitir o uso daquela infraestrutura durante todo o ano, independentemente das condições climatéricas. Porém, nada foi feito e o complexo continua em degradação acelerada, afastando os jovens e os adeptos da prática desportiva em segurança. José Manuel Sousa, JPP

Neste momento, o JPP diz que "não considera viável apenas a reabilitação do edifício devido ao presente estado de degradação e ao facto de não responder às necessidades actuais, conforme prometido pela edilidade funchalense em 2019, com projeto, https://freguesias.dnoticias.pt/polidesportivo-de-sao-roque-ganha-cobertura/ , em Abril de 2023 https://www.funchal.pt/funchal-investe-100-mil-euros-para-requalificar-o-polidesportivo-de-sao-roque/, com cobertura dotar o recinto de condições, independentemente das condições climatéricas, e em fevereiro deste ano https://www.funchal.pt/funchal-preve-avancar-com-a-obra-de-requalificacao-do-polidesportivo-de-sao-roque-no-1o-semestre-deste-ano/ , onde a promessa esquece qualquer cobertura conforme relato das intervenções previstas. Sobre o concurso da obra, ao contrário do que foi avançado para o mês de Março, ainda não está a decorrer".