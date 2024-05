JPP defende combate às ultrapassagens e aos vínculos precários na carreira docente

O JPP diz ter conhecimento das centenas de professores que vincularam antes de 2011 e que perderam 3 anos de tempo de serviço no início da carreira, vítimas de alterações ao Estatuto da Carreira Docente da RAM.

"Esta injustiça nunca foi reparada, fazendo com que os professores que vincularam depois desse ano estejam atualmente em escalões superiores na carreira, mas com menos tempo de serviço. Estas ultrapassagens, além de injustas, fomentam um desconforto entre os docentes pelo que devem ser sanadas. O JPP defende uma reposição faseada deste tempo de serviço num espaço nunca superior a 3 anos", refere através de um comunicado de imprensa.

"No que concerne ao corpo docente da RAM, o JPP defende a vinculação dos docentes profissionalizados após 3 contratos anuais sucessivos em qualquer grupo de recrutamento. Esta medida visa criar estabilidade para os docentes desenvolverem a sua vida pessoal e familiar, assim como combater e prevenir a crescente falta de docentes devido às aposentações e ao regresso à sua terra natal, no território continental", acrecenta.

O JPP aproveitou também para saudar todos os trabalhadores, neste dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador. Disse ainda estar "sempre empenhado na garantia dos direitos dos trabalhadores, na promoção do emprego, na melhoria das condições de trabalho, na valorização salarial e no fomento da justiça e coesão social".