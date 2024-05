JPP atira que assistentes operacionais "precisam de salários mais dignos e não de cocktails grátis"

O JPP desafiou, hoje, Miguel Albuquerque a assumir o compromisso de aumentar o vencimento dos assistentes operacionais do SESARAM, sendo que este deve traduzir-se num aumento real e não no pagamento de suplementos que a qualquer momento poderão ser retirados. Élvio Sousa, cabeça-de-lista do JPP às eleições regionais, protagonizou uma conferência de imprensa para abordar este assunto.

O líder do partido afirma que o acréscimo no ordenado é uma reivindicação antiga dos profissionais do SESARAM, "que se sentem ainda mais injustiçados quando outros assistentes operacionais transitaram para 'técnicos auxiliares de saúde'". Élvio Sousa referia-se a profissionais com vários anos de casa, que não se sentem valorizados, mas cujo risco associado à profissão foi comprovado aquando da covid-19.

"Destes assistentes operacionais incluem-se funcionários de limpeza, copa, lavandaria, motoristas e responsáveis pela manutenção de equipamentos fundamentais para o normal funcionamento do Hospital e Centros de Saúde, mas que continuam a receber o equivalente ao ordenado mínimo", explicou.

O candidato afirma que, com a actual taxa de inflação e com o agravamento do custo de vida das famílias, o Governo Regional da Madeira "deveria estar mais preocupado em valorizar estes profissionais aumentando o seu ordenado, em vez de pagar 'cocktails grátis', num convívio puramente eleitoralista".