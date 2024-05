Banco Mundial anuncia retoma da ajuda financeira ao Níger

O Banco Mundial (BM) vai retomar "nos próximos dias" os seus desembolsos para relançar grandes projetos no Níger que tinham sido suspensos após o golpe de Estado de 2023, anunciou a instituição financeira.

"Os desembolsos de todos os projetos em curso do Banco Mundial deverão ser retomados nos próximos dias", disse uma fonte oficial do gabinete de imprensa do Banco na capital do Níger, Niamey, citada hoje pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Isso acontece, justifica, porque "o Níger liquidou as suas dívidas ao Banco Mundial, o que permite retomar os desembolsos e preparar novos financiamentos".

A liquidação da dívida do Níger, cujo montante não foi especificado, era uma condição para a retoma dos pagamentos a este país africano, governado há quase dez meses por um regime militar.

A 02 de agosto, alguns dias após o golpe de Estado que depôs o Presidente eleito Mohamed Bazoum, o Banco Mundial anunciou a suspensão dos desembolsos "até nova ordem", declarando-se "alarmado com os esforços para derrubar o governo democraticamente eleito do Níger", lembra a AFP.

As "poucas interrupções no financiamento afetaram principalmente grandes projetos de infraestruturas, mas na sua maioria as autoridades continuaram, de uma forma ou de outra, com a sua implementação", disse o Banco Mundial.

Após o golpe de Estado de julho do ano passado, o Níger sofreu pesadas sanções económicas e financeiras impostas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que foram levantadas em fevereiro.

O Banco Mundial prevê um crescimento de 6,9% este ano, uma recuperação que é assente "na produção e exportação de petróleo em grande escala", de acordo com o gabinete de imprensa em Niamey.

Produtor petrolífero modesto desde 2011, o Níger prepara-se para aproveitar a presença de um parceiro chinês para realizar a sua primeira comercialização internacional de petróleo bruto através de um porto no Benim, aponta a AFP.