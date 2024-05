Carro incendiou-se na Ribeira Brava

Um carro incendiou-se há instantes na Ribeira Brava, acima do campo de futebol.

As chamas surgiram na zona do motor e consumiram a parte dianteira da viatura.

O fogo foi extinto por quatro elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que estiveram no local com uma viatura de combate a incêndios.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.