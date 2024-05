Conservatório debate o futuro das artes performativas e a sua empregabilidade na Madeira

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira promove na próxima segunda-feira, 27 de Maio, mais uma edição da iniciativa ‘À conversa com…’, desta feita para abordar a questão do futuro das artes performativas e da sua empregabilidade na Região.

Com o tema ‘Inclusão e Sustentabilidade: resolução de problemas’, a sessão, a decorrer pelas 9 horas no Salão Nobre da instituição de ensino, contará com as intervenções do presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, da directora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal e directora do Teatro Municipal Baltazar Dias, Sandra Nóbrega, e da directora Regional da Cultura, Natércia Xavier.

O papel das instituições de ensino artístico na preparação dos estudantes, as aptidões necessárias para o sucesso no mercado de trabalho e as perspectivas de empregabilidade no sector das artes, serão os tópicos a abordar durante a conversa.

As artes desempenham um papel fundamental na cultura e identidade regional e é importante garantir que o seu ensino esteja alinhado com as necessidades e aspirações dos estudantes e da comunidade. Para além disso, a empregabilidade nas áreas artísticas está em constante evolução e discutir essas tendências e preparar os estudantes para as mesmas é essencial para o seu sucesso profissional. Por fim, a colaboração entre instituições educativas, artistas locais e empresas é vital para fortalecer o setor artístico na região. Portanto, uma discussão abrangente sobre o futuro do ensino das artes pode ajudar a moldar políticas e estratégias que beneficiem tanto os estudantes quanto a comunidade artística da Madeira. Conservatório

Dinamizada pelo Serviço de Psicologia e Orientação e o Núcleo de Gestão de Bibliotecas do Conservatório, a actividade faz parte do Projecto Cultural de Escola no âmbito do Plano Nacional das Artes.