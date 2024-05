No Concelho da Ribeira Brava a afluência às urnas, até às 14h00 era de 28,76% (4038 votantes).

A Serra de Água, com quase 32%, e a Ribeira Brava com menos de 28%, eram as freguesias com maior e menor percentagem de votantes.

Total por freguesia:

Campanário - 1365 (29,44%)

Ribeira Brava - 1973 (27,86%)

Serra de água - 340 (31,98%)

Tabua - 360 (28,57%)