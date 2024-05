PSD Ribeira Brava visitou obras do Sistema Elevatório da Trompica

Os candidatos do PSD da Ribeira Brava à Assembleia Legislativa da Madeira visitaram, ontem, pela manhã, as obras de construção do Sistema Elevatório da Trompica, projecto do Governo Regional, através da empresa Águas e Resíduos da Madeira, que permitirá reforçar o abastecimento de água potável à população da zona das Fontes, Lugar da Serra e Terreiros do concelho da Ribeira Brava.

Devido à acção das alterações climáticas, da altitude destas zonas e face à insuficiência de caudais verificados, sobretudo durante o Verão, "a ARM vem, com esta obra, resolver um problema de há vários anos", pois visa a construção de um Sistema Elevatório para reforçar o abastecimento público de água potável à população local, cerca de 4.200 habitantes, com caudais originários da ETA da Ribeira Brava para o Reservatório da Trompica.

Esta empreitada prevê a construção de duas estações elevatórias, uma nas Covas e outra na Cova da Velha, um reservatório de regularização com volume de 250 metros cúbicos, complementando a capacidade disponível do reservatório da Cova da Velha e o lançamento de 7,15 km de condutas desde a ETA da Ribeira Brava até ao Reservatório da Trompica.

"A obra segue a bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão para o final deste ano de 2024", salienta o PSD Ribeira Brava.